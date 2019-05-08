Доля фальсифицированной молочки в России зашкаливает: каждый пятый продукт непригоден

Больше 20% молока не соответствует стандартам. Фото: pixabay
Больше 20% молока не соответствует стандартам. Фото: pixabay

Россельхознадзор поделился статистикой: каждый пятый молочный продукт на рынке – фальсификат.

Ведомство сообщило, что за год в России производят около 5,5 млн тонн молока, около 3 млн тонн кисломолочных продукции и 400 тыс тонн мороженого.

Выяснилось, что в прошлом году каждый пятый продукт на прилавке был фальсифицирован. 21,6 % из всей продукции не соответствовал заявленному компанией-производителем составу.

В Россельхознадзоре отметили, что данной проблемы можно избежать, если подвергать весь рынок молочной продукции специальной и обязательной системой ветеринарного сертифицирования.

Отметим, что с этой осени каждый производитель будет обязан сделать себе ветеринарный сертификат на всю готовую продукцию: питьевое молоко, кисломолочку, мороженое и т.д.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в порту Петербурга приостановлена перевозка 28 тонн говядины из Парагвая.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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