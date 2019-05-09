В Петербурге пройдет фестиваль, посвященный Бродскому

Мероприятие «Бродский фест» будет проходить в Северной столице с 24 по 26 мая этого года.

Фестиваль проходит на международном уровне и проводится в честь русского и американского поэта Иосифа Бродского.

По словам друзей поэта, сам Бродский недолюбливал помпезные праздники, поэтому фестиваль будет проходить в совсем другом ключе. Как заявили организаторы, мероприятие, в первую очередь, является мероприятием русской культуры наших времен.

На родине Бродского соберется множество известных современных музыкантов, писателей, художников, литературных критиков, актеров, режиссеров. Также на фестиваль смогут попасть все желающие истинные любители творчества данного поэта и современной русской литературы.

Фестиваль начнется 24 мая в Санкт-Петербургском книжном салоне, а откроется в тот же день вечером в Большом театре кукол. Также различные части фестиваля будут проходить в других местах, связанных с Бродским и не только.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «ВКонтакте» запустил конкурсы для начинающих музыкантов.