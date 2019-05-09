В Петербурге прямо сейчас начался праздничный салют в честь 9 мая

«Стреляют» с пляжа Петропавловской. На улицах тысячи людей, любующихся фейерверком.

На Васильевском острове от залпов дребезжат стекла окон. Размер куполов салюта превышает 300 м в диаметре. Орудия стоят у самой кромки воды — за запуском следили 90 артиллеристов ЗВО. Небо над Северной столицей озаряют 1,5 тысячи фейерверков, салют должен продлиться целых десять минут.

На Большом пляже Петропавловки установлены 12 орудий Д-44 и еще 12 специальных салютных установок 2А-85. Всего произведено 30 залпов.

Отметим, из-за салюта несколько проездов ограничили — с 21:00 до 23:00 по Дворцовой и Адмиралтейской набережным, Дворцовому мосту и Биржевой площади нельзя будет проехать.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ЗВО рассказали о вечернем салюте в Петербурге 9 мая.