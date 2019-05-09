В ЗВО рассказали о вечернем салюте в Петербурге 9 мая

С пляжа Петропавловской крепости произведут 30 залпов.

Праздничная программа дня Победы в Санкт-Петербурге 9 мая завершится запуском салюта с пляжа Петропавловской крепости. Небо над Северной столицей озарят 1,5 тысячи фейерверков, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 9 мая.

Салют начнется ровно в 22:00 и продлится 10 минут. На Большом пляже Петропавловки поставят 12 орудий Д-44 и еще 12 специальных салютных установок 2А-85. Всего произведут 30 залпов.

В ЗВО сообщили, что размер куполов салюта превысит 300 м в диаметре. Орудия поставят у самой кромки воды — за запуском проследят 90 артиллеристов ЗВО, сообщили Gazeta.sPb в ЗВО.

Из-за салюта несколько проездов ограничат — с 21:00 до 23:00 по Дворцовой и Адмиралтейской набережным, Дворцовому мосту и Биржевой площади нельзя будет проехать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге завершился парад на Дворцовой площади Петербурга.