Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга закончился

Авиационной части парада не помешала погода, как это случилось в Москве.

В Санкт-Петербурга успешно завершился парад войск в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Дворцовой площади.

Парад возглавил командующий ЗВО Александр Журавлев. В параде участвовали части ВВС и ПВО, Балтфлота, Краснознаменной армии, курсанты более 10 военных ВУЗов. Всего на площадь вышли 4,5 тысячи военнослужащих. На Дворцовую выехали 116 единиц техники, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО. Жители Петербурга увидели машины БМП-3, танки Т-72, БТР-82А, бронеавтомобили и ракетные установки — но первым на площадь вывели танк Т-34.

Авиационной части парад не помешала погода, как случилось в Москве — в ясное небо взмыли самолеты Ан- 26 и 12, Ту-134, вертолеты Ми-8, 26, 28. В Петербурге сегодня ясное солнечное небо и +14 градусов тепла.

В 2 часа дня 30 минут по Невскому проспекту провезут ветеранов ВОВ в ретромобилях — жителям Петербурга рекомендуют занимать места на любой точке Невского. Сегодня по главной магистрали Петербурга не будут ездить машины — по крайней мере, до 18:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Смольном рассказали о движении транспорта в центре Петербурга.