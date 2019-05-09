Смольный опубликовал схему движения транспорта 9 мая

Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru

Несколько станций метро закроют на вход, а центральные улицы Петербурга перекроют для транспорта.

В Санкт-Петербурге по случаю праздника 9 мая будет действовать особый режим работы общественного транспорта, о чем жителям и гостям города решили напомнить в Смольном и опубликовали схему, которая поможет разобраться, что к чему.

Фото: gov.spb.ru

Прежде всего, для движения машин полностью перекроют Невский проспект до 18:00. Закроют и Дворцовый и Адмиралтейский проезды, Адмиралтейскую набережную. Движение в разное время будут ограничивать по 2-ой Советской, Суворовскому, у Марсового поля и на Миллионной. Ранее Gazeta.SPb подробно описала все ограничения по часам.

Метро в центре города частично закроют на вход. “Маяковская” на целый час полностью прекратит работу.

Как следует из схемы правительства Санкт-Петербурга, колонна Бессмертного полка начнет формироваться от площади Алекандра Невского до Восстания на Невском проспекте. Смольный опубликовал и номера троллейбусов и автобусов, которые помогут подъехать к центру ближе.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
9 мая день победы ограничения движения схема транспорт
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