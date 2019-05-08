9 мая в Петербурге: как будет работать транспорт и что перекроют

В ночь с 9 на 10 мая по Петербургу будут ходить автобусы, метро тоже будет работать. Фото: pixabay

В ночь с 9 на 10 мая по Петербургу будут ходить автобусы, метро тоже будет работать. Фото: pixabay

Празднование Дня Победы в Петербурге перекроет некоторые улицы — транспорт пойдет в обход. Центральные станции метро будут периодически закрываться. В ночь на 10 мая будет работать метро и несколько автобусов.

Какие улицы будут закрыты для движения

Как сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга, 9 мая с 09:00 до 13:00 будет полностью прекращено движение по Невскому проспекту (от Садовой улицы до Дворцового проезда). Также нельзя будет проехать в это время по:

Дворцовому проезду;

Адмиралтейскому пр. (от Гороховой ул. до Невского пр).;

Адмиралтейской наб.;

В День Победы в связи с проездом ветеранов на ретро-автомобилях, шествием «Бессмертного полка» и трансляцией праздничных мероприятий нельзя будет проехать также:

с 07.00 до 18.00 по Невскому проспекту (от пл. Александра Невского до Дворцового проезда), по Дворцовому проезду, по Лиговскому пр. (от ул. Жуковского до пл. Восстания) по пл. Восстания, по Адмиралтейскому пр. (от Гороховой ул. до Невского пр) и по наб. р. Мойки (от Гороховой ул. до Певческого моста);

по Невскому проспекту (от пл. Александра Невского до Дворцового проезда), по Дворцовому проезду, по Лиговскому пр. (от ул. Жуковского до пл. Восстания) по пл. Восстания, по Адмиралтейскому пр. (от Гороховой ул. до Невского пр) и по наб. р. Мойки (от Гороховой ул. до Певческого моста); с 13.15 до 15.30 по 2-й Советской улице (от Суворовского пр. до Лиговского пр), по Суворовскому пр. (от 2-й Советской ул. до Невского пр), по Греческому пр. (от 2-й Советской ул. до 5-й Советской ул.) и по площади Восстания;

по 2-й Советской улице (от Суворовского пр. до Лиговского пр), по Суворовскому пр. (от 2-й Советской ул. до Невского пр), по Греческому пр. (от 2-й Советской ул. до 5-й Советской ул.) и по площади Восстания; с 14.30 до 15.30 по нечетной стороне Марсова поля (от наб. р. Мойки до Миллионной ул.) и по Миллионной ул.;

по нечетной стороне Марсова поля (от наб. р. Мойки до Миллионной ул.) и по Миллионной ул.; с 21.00 до 23.00 по Дворцовой наб., по Адмиралтейской наб., по Дворцовому мосту и по Биржевой площади.

Полный список ограничений движения, в том числе и по другим районам, а также схемы объезда доступны на сайте городской администрации.

В это время транспорт будут следовать в обход перекрытых улиц. Изменят свое движение некоторые троллейбусы: например, №№ 2, 22, 50. Подробно об этом можно узнать на сайте СПб ГУП «Горэлектротранс».

Метро будет частично закрыто днём

Шествие «Бессмертного полка» изменит работу центральных станций метро. В День Победы, сообщили в СПб ГУП «Петербургский метрополитен», они будут работать так:

«Невский проспект» (2-ой вестибюль) — с 09:00 до 22:00 – только на выход. С 22:00 9 мая до 05:36 10 мая – закроется полностью.

«Площадь Александра Невского-1» и «Площадь Александра Невского-2» — с 14:00 до 15:25 — только на выход.

«Площадь Восстания» (1-ый вестибюль) — с 14:30 до 15:30 – на вход и выход, но при необходимости будет закрываться на вход. Вестибюль 2-ой – только на выход.

«Адмиралтейская» — с 08:30 до 11:30 и с 20:00 до 00:00 – только на выход.

«Маяковская» — с 14:30 до 15:30 — закрыта.

«Горьковская» — с 21:25 до 22:00 – только на выход.

Ночной транспорт: метро и автобусы

В ночь с 9 на 10 мая будет работать метро, однако некоторые вестибюли будут недоступны для пассажиров, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен». На вход и выход будут закрыты первые вестибюли станций «Девяткино», «Московская», «Технологический институт», «Проспект Ветеранов» и вторые вестибюли станций «Невский проспект», «Площадь Александра Невского», «Достоевская», «Спасская», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина».

Также в подземке отметили, что с 02:00 до 4:30 жетоны можно будет приобрести только за наличные средства, пополнить проездной билет будет невозможно.

В ночь с 9 на 10 мая будут курсировать и автобусы. Их запустят по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 – это позволит пассажирам добраться до станций метро.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, как Петербург отмечает День Победы в 74-й раз. Праздничные мероприятия будут идти несколько дней – не только 9 мая.