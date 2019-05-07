С 8 по 12 мая: как Петербург отмечает День Победы в 74-й раз

День Победы в Петербурге растянется на несколько дней. Фото: "Бессмертный полк в Санкт-Петербурге"/VK

День Победы в Петербурге растянется на несколько дней. Фото: "Бессмертный полк в Санкт-Петербурге"/VK

Мероприятия, посвященные Дню Победы, в Петербурге уже в полном разгаре. После 9 мая празднование тоже не закончится — долгие выходные обещают тематические концерты и выставки.

Как Петербург готовится ко Дню Победы

С 5 мая участники движения «Волонтеры Победы» начали раздавать георгиевские ленточки около станций метро “Адмиралтейская”, “Гостиный двор” и “Площадь Восстания”. Памятную ленточку можно получить и сегодня, 7 мая. Также сегодня проходит генеральная репетиция Парада Победы на Дворцовой площади. Невзирая на проливной дождь, войска Западного военного округа отрабатывают программу. Вчера, 6 мая, на Пискаревском кладбище прошла традиционная акция «Памяти павших будьте достойны». В мероприятии приняли участие несколько тысяч петербуржцев, в том числе школьники и студенты – они почтили память погибших в годы блокады. Мероприятие было приурочено к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Что ждать от предпраздничного дня

В предпраздничный день петербуржцев ждет культурная программа. Так, завтра, 8 мая, в 15:00 в БКЗ «Октябрьский» пройдет театрализованное представление «Мы живым завещали – допеть, долюбить». В мероприятии примут участие народные артисты, один из них Александр Розенбаум, а также участник проекта «Голос», солист Мариинского театра и другие известные исполнители.

Также 8 мая в 15:00 в Доме дружбы Ленинградской области откроется документальная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» – на ней будут представлены письма с фронта, фотографии национально-культурных объединений Ленобласти. В 16:00 в литературно-мемориальном музее Достоевского пройдет спектакль «Какая длинная зима», вдохновленный блокадной поэзией ленинградских авторов.

В этот же день состоится ежегодный мотопробег вдоль Дороги жизни. Колонна стартует в 11:00 от «Меги Дыбенко». Её движение закончится в 13:00 во Всеволожском районе Ленобласти праздничным концертом.

Девятое мая — обширная праздничная программа

О том, что ждет Петербург непосредственно в День Победы, 9 мая, Gazeta.SPb писала ранее. Это парады, десятки концертов, выставки, салют. К празднованию подключится даже Ленинградский зоопарк – в этот день откроется музей «Зоосад в годы блокады». Там покажут быт работников Зоосада в годы войны. А с 18:00 до 21:00 в Таврическом саду можно будет окунуться в тот самый День Победы – 9 мая 1945 года. Здесь пройдет культурная реконструкция «РиоРита» – с музыкой и танцами 40-х годов, тематическими нарядами.

Празднование Дня Победы продолжится и после 9 мая

После 9 мая празднование не закончится продолжится. Так, 10 мая в 18:00 в государственной академической капелле пройдет концерт музыкальных и театральных коллективов «Поклонимся великим тем годам». В 19:00 в Доме Кочневой состоится театрализованный концерт «Песни Победы в репортажах военных корреспондентов».

В выходные, 11 и 12 мая, будут работать выставки, посвященные 74-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и 75-летию снятия фашисткой блокады Ленинграда. Репертуар театров и кинотеатров тоже будет соответствующим. Подробно со всеми мероприятиями можно ознакомиться на сайтах учреждений или на сайтах-афишах.

Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, чем заняться в Петербурге 9-12 мая. Среди долгожданных событий — Праздник Корюшки.