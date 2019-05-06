Вторая партия выходных: чем заняться 9-12 мая в Петербурге

В День Победы в Петербурге по Невскому проспекту пройдет колонна "Бессмертного полка" и проедут ветераны на ретро-автомобилях. Фото: pixabay

В День Победы в Петербурге по Невскому проспекту пройдет колонна "Бессмертного полка" и проедут ветераны на ретро-автомобилях. Фото: pixabay

После Дня Победы, программа которого в этом году насыщенна, у петербуржцев остается ещё три дня отдыха. В эти дни тоже не придется сидеть дома — фестиваль найдется для каждого.

Gazeta.SPb уже рассказывала о самых интересных событиях в Петербурге на 1-5 мая. От такого ожидаемого мероприятия как первомайской демонстрации – до открытия мотосезона и фестиваля водных фонариков. На вторую часть выходных – с 9 по 12 мая – город готовит не менее насыщенную программу.

Что ждать в День Победы

Если коротко пройдись по программе этого дня в Петербурге, то праздник начнется в 10:00 на Дворцовой площади. Там пройдет Парад Победы – в нем примут участие войска Западного военного округа. Параллельно пройдет Парад военных кораблей – впервые за 30 лет. По Неве прошествуют 10 военных кораблей и три поисково-спасательных судна.

В 12:00 на площади перед Казанским собором начнется народно-патриотическая акция «Хор Победы». Участниками хора могут стать все желающие. Здесь прозвучат всем знакомые песни «Священная война», «Синий платочек», «Тёмная ночь», Последний бой», «День победы».

В 14:30 от площади Восстания до Дворцовой площади по Невскому проспекту на ретро-автомобилях проедут ветераны. В 15:00 от метро «Площадь Александра Невского» начнется шествие «Бессмертного полка». Ожидается, что в колонне в этом году пройдет до миллиона человек с фотографиями своих родственников-фронтовиков.

В 16:00 на Дворцовой площади пройдет концерт, посвященный 74-й годовщине Победы. Помимо этого концерты пройдут и в других частях Петербурга. Например, в 19:00 в «Государственной академической капелле Санкт-Петербурга» исполнят Симфонию №7.

Завершится День Победы праздничным салютом — он состоится в 22:00 у стен Петропавловской крепости. А до этого в городе пройдет еще масса мероприятий. Причем в каждом районе программа своя.

10-12 мая — время фестивалей

Еще три дня, следующих после 9 мая, скучать не придется. Обещается насыщенная фестивальная программа.

В пятницу, 10 мая, в концертном зале Aurora Concert Hall пройдет VI фестиваль альтернативного, коммунного и анархо-пивоварения. Здесь, как обещает городская афиша, будет теплое пиво и отвратительное обслуживание – это и оправдывает «анархо» в названии.

Целых два дня – 10 и 11 мая в парке имени Бабушкина будет проходить фестиваль мыльных пузырей. Красочное шоу не только порадует детей, оно окунет в детство и взрослых. Кроме выступления, гостей ждут мастер-классы, конкурсы и площадки с едой.

В выходные, 11-12 мая, в Петербурге в 17 раз пройдет Праздник Корюшки. На фестивале любимая многими корюшка будет представлена в жареном, маринованном, копченом и свежем видах – её можно будет попробовать, можно будет закупиться ей впрок. Кроме того на празднике ожидаются конкурсы, выступление артистов и даже пикник. Фестиваль будет проходить в выставочном комплексе «Ленэкспо».

Это, конечно, не исчерпывающая программа на 9-12 мая. В Петербурге пройдет еще не один фестиваль, запланированы открытые уроки и мастер-классы, будут работать выставки. Поэтому программу лучше смотреть на каждый отдельный день.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ждет петербуржцев 1-5 мая.