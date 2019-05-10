У реки Смоленка нашли гранату времен ВОВ

Гранату времен Великой Отечественной войны обнаружили жители Василеостровского района Петербурга, в четверг 9 мая.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, боеприпас был найден у дома №27 по улице Беринга на береге реки Смоленка.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники взрыво-технического отдела ОМОН Росгвардии. Около 20:40 граната Ф1 была утилизирована. Никто не пострадал.

Граната Ф1, именуемая в народе «лимонкой», предназначена для поражения противника в оборонительном бою. Радиуса разлёта осколков у боеприпаса — до 200 метров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге нашли снаряд времен войны — четвертый за 2 дня. Гаубицы М-10 калибра 152 мм использовали как немцы, так и СССР.