В Эрмитаже расскажут о роли искусственного интеллекта в искусстве

Выставка в музее откроется в рамках ПМЭФ.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. В экспозиции примут участие работы 14 художников из 10 стран мира – Италии, Германии, России и других. Выставка откроется шестого июня во время работы Петербургского экономического форума в Эрмитаже, передает ТАСС.

Директор Эрмитажа считает, что технологии важны, так как являются помощниками человека. Они ни в коем случае не заменяют искусство, но при этом искусственный интеллект способен создавать любопытные объекты, которые можно назвать искусством.

К слову, петербургский музей станет первой площадкой для диалога между искусственным интеллектом и современным искусством. Организаторы экспозиции очень хотят увидеть реакцию посетителей.

«Это такой переломный момент»,

— считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в конце мая в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный Бродскому.