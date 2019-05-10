Петербуржец обрек стаю домашних гусей на верную смерть

Он их бросил у озера.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Одинокие гуси привлекли внимание местных жителей, которые рассказали обо всем в социальной сети «Вконтакте». Очевидец пишет, что гуси сидят у берега озера Долгое уже второй день. Они выглядят растерянно – очевидно, что бедняжки не понимают, как им быть. Петербурженка, осмотрев гусей, заметила, что у них на крыльях мало перьев. Женщина обеспокоена тем, что птиц могут загрызть собаки.

Горожане уверены, что птицы чувствуют себя не очень хорошо, так что без присмотра хозяина они могут погибнуть, передает 78.ru. Местные жители подкармливают бедняг, чем могут. Они едят все, что приносят, но продолжают топтаться на одном месте – они не заходят в воду и не покидают место, где их оставили.

Сейчас ситуацией заинтересовались в Росприроднадзоре.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что шокированную сову в окружении ворон нашли в центре Петербурга.