В Пушкине нашли артиллерийские снаряды и мину времен войны

Снаряды были обнаружены на территории садоводства. Фото: http://78.mchs.gov.ru
Снаряды были обнаружены на территории садоводства. Фото: http://78.mchs.gov.ru

Опасные находки были вывезены на полигон для утилизации.

Минометную мину времен Великой Отечественной войны сегодня обнаружили 10 мая возле дома 3 по Софийскому бульвару в Пушкинском районе Петербурга. Сообщает сегодня ГУ МЧС по Петербургу.

В этот же день, на территорию садоводства, расположенного на Новодеревенской улице в Пушкинском районе Петербурга, обнаружили два артиллерийских снаряда времен войны.

В ведомстве добавили, что боеприпасы вывезли военнослужащие Западного военного округа, они будут утилизированы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у реки Смоленка нашли гранату времен ВОВ.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
боеприпасы снаряды времен ВОВ
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