Диетолог Минздрава рассказал, как надо принимать витамины

Сам диетолог принимает по таблетке каждое утром - плюс рыбий жир. Фото: pixabay.com

Сам диетолог принимает по таблетке каждое утром - плюс рыбий жир. Фото: pixabay.com

В России только 5-7% регулярно принимают витамины для своего здоровья.

Главный внештатный диетолог Минздрава считает, что витамины нужно принимать всю жизнь, но россиян к этому не приучили, сообщил он в интервью “Интерфаксу” 11 мая. Сам Виктор Тутельян по утрам пьет одну таблетку и рыбий жир.

Тутельян рассказал, что в России витамины регулярно пьют 5-7% населения. Среди европейцев их принимают 80%, а в Японии этот показатель доходит до 89%.

Диетолог заявил, что эффективность их действия на человека доказана и каждый витамин полностью усваивается. При этом Тутельян напомнил, что перед употреблением стоит читать инструкции, а при сомнениях — говорить с врачом.

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