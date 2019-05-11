Четверть россиян страдают от ожирения

Современному человеку не достает физической активности. Фото: Pixabay
Современному человеку не достает физической активности. Фото: Pixabay

Главный внештатный диетолог министерства Здравоохранения Виктор Тутельян сообщил, что более половины жителей России имеют лишний вес.

При этом 25% россиян имеют четкий диагноз — ожирение. По статистике, женщин в этом числе больше, чем мужчин примерно на 10%, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова Тутельяна.

Детское ожирение также становится более актуальной проблемой. Это сильно сказывается на здоровье подрастающего поколения. Дети повергаются риску заболевания сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью и другими.

Также Тутельян заметил, что в советское время такой проблемы почти не было. Причиной тому появление в широком доступе различных благ цивилизации: от стиральной машины до автомобиля и лифта.

Диетолог считает, что раньше был культ физкультуры, а сейчас люди совсем обленились.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что диетолог Минздрава рассказал, как надо принимать витамины.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
диетолог минздрав ожирение
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