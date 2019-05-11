Супруга Максима Резника сообщила о сердечном приступе мужа

Жена скандально известного депутата ЗакСа Максима Резника рассказала о том, что у её супруга произошел сердечный приступ.

Данную информацию Ксения Казарина предоставила Telegram-каналу «МБХ медиа». По её словам, Резник пожаловался на проблемы с сердец из-за случившегося наркоскандала и обысков в аэропорту по прибытию из Чехии.

По другой версии у парламентария случился приступ «белой горячки». Резник был очень пьян после аэропорта и не мог адекватно себя вести. Врачи были вызваны, что «прокапать» депутата. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на свой источник.

По данным ФАН, Резник обратился к помощи работников медицинского центра Бехтерева, которые специализируется на алкоголиках и наркоманах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что представители Резника на запросы журналистов отвечают матом.