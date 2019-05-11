Главный диетолог Минздрава рассказал несколько секретов похудения

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян рассказал о нескольких хитростях, которые помогут сбросить лишние килограммы к лету.

Специалист заявил, что для того, чтобы меньше есть, нужно раскладывать еду на небольшой тарелке. Так визуально кажется, что еды больше, поэтому мозг принимает скромную порцию за большую и человек быстрее надеется.

Также диетолог заметил, что стоит проводить приемы пищи подальше от холодильника. Например, в другой комнате, а не на кухне. Это нужно для того, чтобы психологически было сложнее пойти за добавкой.

Кроме того, Тутельян посоветовал не употреблять в пищу сосиски и другие колбасные изделия, в которых есть высокое содержание жира. Вместо них лучше добавить в рацион свежие сочные овощи и фрукты. Хлеб есть можно, но лучше выбирать цельнозерновой: он не менее вкусный, но пользы в нем значительно больше. Также стоит проследить за тем, что вы едите, и уменьшить количество сахара.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, четверть россиян страдают от ожирения.