Louis Vuitton встроил в сумки экран с высоким разрешением

Известный модный дом Louis Vuitton показал на мероприятии Louis Vuitton Cruise 2020 необычную новинку — сумки с одним или двумя гибкими дисплеями.

Разрешение экранов достаточно высокое — 1920 на 1440 пикселей. На мероприятии были представлены две модели сумок. У одной из них было два экрана, у второй — один.

Во время показа на указанные экраны выводились изображения Нью-Йорка. Кроме того, на экранах показывали каталоги одежды модного дома.

Известно, что необычная идея моделей сумок возникла у креативного директора данного бренда Николя Гескьера. На данный момент речь о массовом выпуске подобных моделей не идет, однако есть вероятность выпуска пробных вариантов.

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