Самые дешевые маршруты авиаперелетов на лето

Стоимость авиабилетов за год выросла. Фото: Pixabay

Стоимость авиабилетов за год выросла. Фото: Pixabay

Специалисты проанализировали забронированные на летний период авиарейсы и составили рейтинг самых бюджетных.

Эксперты сайта Biletix составили рейтинг самых дешевых авиабилетов на предстоящее лето. Первое место занял маршрут Москва — Псков. Перелет по такому рейсу обойдется пассажирам всего в 1 773 рубля.

На втором месте находится перелет из Брянска в Краснодар. Стоимость билета на одного человека составляет всего 3 091 рубль. В тройку бюджетных рейсов также вошел маршрут Калуга — Минводы. Такой перелет стоит 3 356 рублей.

Из Санкт-Петербурга дешевле всего оказалось летать в Элисту. Туристы заплатят за перелет 4 221 рубль.

На международные рейсы ценники выше, однако самым бюджетным из них является маршрут Ростов-на-Дону — Ереван. Билет на самолет стоят 6 331 рубль.

За прошедший год стоимость билетов на рейсы внутри России в летний период выросла на 5,9%. Билеты на международные рейсы подорожали на 4,4%.

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