Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет в защиту Байкала

Решение о присуждении артисту штрафа в 15 тысяч рублей вынес сегодня Тверской суд. Шоумена наказали за его акцию против строительства завода на Байкале.

В Москве Тверской суд признал стилиста Зверева виновным в нарушении правил проведения пикетов (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Он проводил одиночный пикет рядом со стенами Кремля, где запрещена организация подобных акций.

Напомним, что в марте этого года звезда российского шоу-бизнеса провел одиночный пикет рядом с зданием Кремля. Он выступал против постройки производственного предприятия на Байкале.

Позже, когда его вызвали в суд, Сергей Зверев пришел в Тверской суд по делу о защите Байкала от постройки завода в короне, заявив при этом во всеуслышание, что он ощущает себя без данного головного убора словно «без трусов», об этом ранее сообщала Gazeta.SPb.