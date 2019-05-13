В Ленобласти собака покусала трехлетнего ребенка за голову

В воскресенье вечером, 12 мая, в поселке Кобралово Гатчинского района Ленобласти мальчика в возрасте 3,5 лет жестоко покусала собака.

Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение Санкт-Петербурга, где врачи зафиксировали у него множественные ранения головы, которые являются характерными для укусов собаки, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК России по Ленинградской области.

Происшествие случилось во второй половине дня на территории частого дома в поселке Кобралово Гатчинского района, где мальчик находился со своими родственниками. На него напала среднеазиатская овчарка, укусив за голову.

По факту инцидента проводится доследственная проверка. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что следственный комитет расследует дело о столкновении женщины с 4 этажа.