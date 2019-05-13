СК расследует дело о столкновении женщины с 4 этажа

Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу завели уголовное дело в отношении 33-летнего петербуржца, который подозревается в покушении на убийство.

Известно, что в субботу, 11 мая этого года, в одной из квартир, расположенной в доме 16 по Фарфоровской улице Невского района, подозреваемый в компании пострадавшей распивали алкогольные напитки. После чего, в ходе ссоры, мужчина вытолкнул пострадавшую из окна, сообщили Gazeta.SPb в СО СК России по Санкт-Петербургу.

Подозреваемому не удалось довести умысел на убийство до конца в связи с тем, что женщине была вовремя оказана квалифицированная медицинская помощь.

На данный момент вопрос об аресте подогреваемого и предъявлении ему обвинения решается. СК продолжает расследование по данному делу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ходе пьяной ссоры петербуржец вытолкнул сожительницу из окна.