В ходе пьяной ссоры петербуржец вытолкнул сожительницу из окна

После падения с четвертого этажа женщина осталась жива, но была госпитализирована.

Инцидент случился в субботу, 11 мая, в доме 16 по Фарфоровской улице Невского района Санкт-Петербурга. Оттуда в Александровскую больницу была госпитализирована 32-летняя женщина с многочисленными травмами, которые характерны при падении с высоты.

Пострадавшая распивала спиртное в компании своего сожителя, после чего межу ними возникла ссора. Женщина отошла к окну, чтобы «остыть», и в этот момент сожитель столкнул её с окна четвертого этажа, передает АО «Оперативное прикрытие».

Полицейские задеражли 34-летнего безработного петербржца. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина ограбил продуктовый на 5,6 тысяч рублей и вернул деньги в полицию.