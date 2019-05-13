В ходе пьяной ссоры петербуржец вытолкнул сожительницу из окна

Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

После падения с четвертого этажа женщина осталась жива, но была госпитализирована.

Инцидент случился в субботу, 11 мая, в доме 16 по Фарфоровской улице Невского района Санкт-Петербурга. Оттуда в Александровскую больницу была госпитализирована 32-летняя женщина с многочисленными травмами, которые характерны при падении с высоты.

Пострадавшая распивала спиртное в компании своего сожителя, после чего межу ними возникла ссора. Женщина отошла к окну, чтобы «остыть», и в этот момент сожитель столкнул её с окна четвертого этажа, передает АО «Оперативное прикрытие».

Полицейские задеражли 34-летнего безработного петербржца. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина ограбил продуктовый на 5,6 тысяч рублей и вернул деньги в полицию.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
алкоголь покушение на убийство ссора
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В ходе пьяной ссоры петербуржец вытолкнул сожительницу из окна
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