Мужчина ограбил продуктовый на 5,6 тысяч рублей и вернул деньги в полицию

Мужчину задержали. Фото: pixabay.com
Мужчину задержали. Фото: pixabay.com

Вчера, 12 мая, в отделение полиции Фрунзенского района пришла 35-летняя женщина с заявлением о грабеже.

Заявительница работает в магазине, специализирующемся на продаже продуктов. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что в помещение магазина пришел неизвестный мужчина и совершил открытое хищение денежных средств.

Сумма ущерба составила 5,6 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже в этот же день в полицию пришел 24-летний мужчина, который сознался в совершении открытого хищение денег в размере 5,6 тысяч рублей. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по стате «Грабеж». Мужчина задержан в соответсвии со статьей 91 УПК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Гражданском проспекте у пенсионерки отобрали деньги.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
грабеж признание вины фрунзенский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По решению прокуратуры будут устранены нарушения содержания животных в приюте
По Единой карте петербуржца можно оформить билет на электричку
ТЦ “МЕГА Дыбенко” эвакуировали утром в понедельник
В ходе пьяной ссоры петербуржец вытолкнул сожительницу из окна
Депутат муниципального совета оставил пост после решения прокуратуры
Мигранту, грабившему цветочные магазины, огласили приговор
Беглов встретится в Москве с губернаторами Японии
Флаг, герб и гимн Петербурга дадут использовать всем