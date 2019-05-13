Мужчина ограбил продуктовый на 5,6 тысяч рублей и вернул деньги в полицию

Вчера, 12 мая, в отделение полиции Фрунзенского района пришла 35-летняя женщина с заявлением о грабеже.

Заявительница работает в магазине, специализирующемся на продаже продуктов. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что в помещение магазина пришел неизвестный мужчина и совершил открытое хищение денежных средств.

Сумма ущерба составила 5,6 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже в этот же день в полицию пришел 24-летний мужчина, который сознался в совершении открытого хищение денег в размере 5,6 тысяч рублей. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по стате «Грабеж». Мужчина задержан в соответсвии со статьей 91 УПК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Гражданском проспекте у пенсионерки отобрали деньги.