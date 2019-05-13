На Гражданском проспекте у пенсионерки отобрали деньги

Мужчина говорил о капремонте, но когда ему вынесли 88 тысяч, просто взял их и ушел.

В полицию Санкт-Петербурга обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что неизвестный молодой человек украл у нее деньги, сообщили Gazeta.SPb в МВД Калининского района Петербурга 13 мая.

Мужчина пришел к 83-летней пенсионерке накануне Дня Победы и сообщил, что хочет поговорить с ней о капитальной ремонте. Женщина пригласила его в квартиру, он начал рассказывать ей о услугах, которые может ей предложить. В итоге женщина вынесла ему 88 тысяч рублей из комнаты. Молодой человек забрал их и ушел, сообщили в МВД Петербурга.

При этом в полицию пенсионерка обратилась только в воскресенье 12 мая. Сейчас полицейские веду проверку и готовятся возбудить уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге за день заявили о двух квартирных кражах.