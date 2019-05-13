Ущерб от двух квартирных краж за день превысил 6 млн рублей

К одной квартире подобрали ключи, вторую взломали. Фото: pixabay.com

К одной квартире подобрали ключи, вторую взломали. Фото: pixabay.com

Жители двух разных районов Петербурга сообщили о пропаже украшений.

За воскресенье в Санкт-Петербурге совершили две квартирные кражи, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 13 мая. Ущерб от них превысил 6 млн рублей.

В полицию 12 мая обратился житель Московского района Петербурга. Пенсионер рассказал, что кто-то подобрал ключи к квартире и вытащи из шкафа шкатулку с авторскими ювелирными украшениями, сообщили в МВД Петербурга. Ущерб оценили на сумму не меньше 5 млн рублей.

В Невском районе Петербурга в квартиру на Русановской проникли путем взлома, передают в МВД Петербурга. Пропали деньги и украшения, сумма ущерба подсчитана: 1 млн 92,7 тысячи рублей.

В МВД Петербурга возбудили уголовные дела по факту кражи.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге из кассы салона связи украли 134 тысячи рублей с мелочью.