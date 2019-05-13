Из кассы салона связи украли 134 тысячи, когда 20-летний директор отвернулся

Полицейские ведут проверку и готовят материалы для уголовного дела. Фото: pixabay.com
Полицейские ведут проверку и готовят материалы для уголовного дела. Фото: pixabay.com

У злоумышленника было время даже для того, чтобы выгрести мелочь.

Из-за невнимательности 20-летнего директора салона сотовой связи, из открытой кассы пропало свыше 134 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 13 мая.

По данным полиции, неизвестный злоумышленник зашел в зал на Ленинском проспекте Петербурга вечером в воскресенье 12 мая. Он сумел отвлечь внимание работника, который по несчастью оставил кассовый аппарат открытым. Когда тот проверил деньги, оказалось, что неизвестный забрал с собой 134 тысячи 451 рубль, сообщают в полиции Санкт-Петербурга — то есть у злоумышленника было время, чтобы выгрести из кассы даже мелочь.

Сейчас полицейские ведут проверку по этому делу, выясняют обстоятельства кражи и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в центре Санкт-Петербурга избили 20-летнего молодого человека.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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