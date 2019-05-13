В центре Петербурга неизвестный избил 20-летнего парня

В воскресенье, 12 мая, около 12 часов дня в отделение полиции Центрального района Санкт-Петербурга поступила информация о избиении мужчины.

Пострадавший был госпитализирован из своей квартиры, которая находится в доме 34 по Собственному проспекту в городе Петергоф. У 20-летнего мужчины врачи зафиксировали ушибы грудной клетки и теменной области, закрытую травму живота, разрыв селезенки.

Пострадавший прибыл в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, накануне, 11 мая, мужчина был избит на улице Ломоносова неизвестным злоумышленником.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что девочка угодила в больницу во Всеволожске из-за пьяного отчима.