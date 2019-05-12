Девочка угодила в больницу во Всеволожске из-за пьяного отчима

У девочки есть ссадины на лице, а также диагностировано сотрясение мозга. Фото: Pixabay

У девочки есть ссадины на лице, а также диагностировано сотрясение мозга. Фото: Pixabay

Мужчина перегнул палку, пытаясь воспитать подростка.

Инцидент случился еще 11 мая, но подробности инцидента стали известны только в воскресенье. Все произошло во Всеволожске – пьяный отчим по неизвестной причине был недоволен поведением 13-летней школьницы. Он, чтобы доказать ей свою правоту, применил силу. Воспитание грубостью обернулось для девочки плачевно – ей понадобилась помощь врачей. Ребенка доставили во Всеволожскую районную больницу, где у подростка диагностировали сотрясение мозга, сообщает 47news.ru.

Помимо прочего на лице у школьницы обнаружили ссадины. Сама девочка уверяет, что виноват во всем отчим. Сейчас обстоятельства дела выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мальчик 6 лет покатался на горке, ударился головой, а спустя сутки умер. Он жаловался маме на головную боль, она вызвала врачей только утром.