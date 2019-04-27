Мальчик 6 лет покатался на горке, ударился головой, а спустя сутки умер

Причину смерти теперь будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Также устанавливается принадлежность горки и ее безопасность.
Инцидент произошел в поселке Калья города Североуральск в Свердловской области, сообщает прокуратура региона.
По предварительной версии, ребенок катался с друзьями на горке. В процессе он ударился головой. Горка была металлическая и располагалась во дворе дома, где жил погибший ребенок.
Вечером ребенок пожаловался матери на головную боль, пояснив, что упал с горки. Мать обработала рану в области виска. На следующий день у ребенка поднялась температура и была вызвана скорая помощь. Но сотрудники приехали слишком поздно, ребенок скончался.
Прокуратура сообщает, что семья благополучная и на учете не стоит. Теперь в ведомстве будут выяснять, кому принадлежит горка и своевременно ли была оказана медицинская помощь.
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