Мальчик 6 лет покатался на горке, ударился головой, а спустя сутки умер

Прокуратура сообщает, что семья, в которой жил мальчик, благополучная и на учете не стоит. Фото: https://pixabay.com

Прокуратура сообщает, что семья, в которой жил мальчик, благополучная и на учете не стоит. Фото: https://pixabay.com

Причину смерти теперь будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Также устанавливается принадлежность горки и ее безопасность.

Инцидент произошел в поселке Калья города Североуральск в Свердловской области, сообщает прокуратура региона.

По предварительной версии, ребенок катался с друзьями на горке. В процессе он ударился головой. Горка была металлическая и располагалась во дворе дома, где жил погибший ребенок.

Вечером ребенок пожаловался матери на головную боль, пояснив, что упал с горки. Мать обработала рану в области виска. На следующий день у ребенка поднялась температура и была вызвана скорая помощь. Но сотрудники приехали слишком поздно, ребенок скончался.

Прокуратура сообщает, что семья благополучная и на учете не стоит. Теперь в ведомстве будут выяснять, кому принадлежит горка и своевременно ли была оказана медицинская помощь.

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