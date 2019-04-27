В Петербург вертолетом доставили мужчин с травмами грудной клетки и ожогами 3б степени

Сотрудники Санавиации из Ленинградской области в Псковскую доставила также и женщину в тяжелом состоянии. Фото: https://vk.com/san.aviacia

Сотрудники Санавиации из Ленинградской области в Псковскую доставила также и женщину в тяжелом состоянии. Фото: https://vk.com/san.aviacia

Сотрудник Национальной службы санитарной авиации доставали пострадавших в НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе.

Накануне вертолет Национальной службы санитарной авиации вылетал в Ленобласть несколько раз. Как сообщают в ведомства, необходимо было доставить из города Шлиссельбург в НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе мужчину 49 лет. У него были травмы головы, грудной клетки, живота и таза.

В этот же день вертолет из города Сортавала доставил в НИИ мужчину с ожогами тела 3б степени. У него было обожжено 30 % тела.

Также Санавиация из Ленинградской области в Псковскую доставила женщину 77 лет с острым заболеванием почек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на трассе “Волга-Новая Ладога” пострадали пятеро человек.