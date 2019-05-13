Россияне активно прививаются от клещей

Прививку сделали 1,7 миллионов человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Данными поделился Роспотребнадзор, который напоминает, что планирует привить еще как минимум 1,4 миллиона россиян, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что пока нет никакой эпидемии – число людей, заразившихся от кровопийц энцефалитом, не превышает допустимую норму. Тем не менее, сделать прививку все-таки стоит, чтобы не подхватить боррелиоз или вирус.

«Зарегистрированы единичные случаи заражения»,

— добавили в Роспотребнадзоре.

Известно, что с клещами также борются при помощи акарцидной обработки территорий. Всего хотят обработать территории на площади в 350 тысяч га.

Напоминаем, что если вы обнаружили клеща на своем теле, лучше обратиться за помощью к врачам – они смогут удалить кровопийцу, а также отправят его на экспертизу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области активизировались клещи. На конец апреля пострадали 72 человека. К тому моменты были привиты 13 579 человек, включая 7183 детей.