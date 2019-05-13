Россияне активно прививаются от клещей

Клещ. Фото: Рixabay
Клещ. Фото: Рixabay

Прививку сделали 1,7 миллионов человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Данными поделился Роспотребнадзор, который напоминает, что планирует привить еще как минимум 1,4 миллиона россиян, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что пока нет никакой эпидемии – число людей, заразившихся от кровопийц энцефалитом, не превышает допустимую норму. Тем не менее, сделать прививку все-таки стоит, чтобы не подхватить боррелиоз или вирус.

«Зарегистрированы единичные случаи заражения»,

— добавили в Роспотребнадзоре.

Известно, что с клещами также борются при помощи акарцидной обработки территорий. Всего хотят обработать территории на площади в 350 тысяч га.

Напоминаем, что если вы обнаружили клеща на своем теле, лучше обратиться за помощью к врачам – они смогут удалить кровопийцу, а также отправят его на экспертизу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области активизировались клещи. На конец апреля пострадали 72 человека. К тому моменты были привиты 13 579 человек, включая 7183 детей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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