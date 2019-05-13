За майские праздники с улиц Петербурга вывезли 360 тонн мусора

Сейчас коммунальщики занимаются поддержанием чистоты в городе.

Об этом стало известно 13 мая. Об итогах уборки во время праздников в Санкт-Петербурге рассказали в Комитете по благоустройству. Отмечается, что за несколько дней собрали 364 тонн мусора.

Недавно в городе прошел месячник, во время которого Северную столицу отмывали после зимы. Специалисты должны были избавиться от грязи, пыли и других проблем. Перед коммунальщиками теперь стоит новая задача – поддерживать чистоту.

За минувшую неделю было потрачено 30 тысяч кубометров воды, чтобы провести влажную уборку на дорогах. Отмывали Санкт-Петербург и в преддверии Дня Победы, приведя в порядок 340 дорог.

Напоминаем, что за весенние уборки уже было использовано 350 тысяч кубометров воды, а также три тысячи тонн специального шампуня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что весенняя уборка улиц Санкт-Петербурга идет лучше зимней.