Велосипедисты Петербурга рискуют жизнью и карьерой

Сегодня велосипедистов в Петербурге станет больше — по причине тематической акции. Проблемы, которые мешают петербужцам использовать велосипед чаще, чем один раз в день, назвал эксперт. Это и инфраструктура, и ДТП, и конфликты с прохожими.

В пятницу, 17 мая в Петербурге в 15-ый раз пройдет акция «На работу на велосипеде». Желающие пересядут в этот день на велосипед, предпочтя его привычному автомобилю, метро или автобусу.

Что мешает жителям Северной столицы ездить на велосипеде не только один день в году, когда проходит акция, а регулярно, рассказал Gazeta.SPb Александр Ротов, представитель одного из самых первых велосипедных клубов Петербурге «ВелоПитер»:

Проблема неразвитости велосипедной инфраструктуры и других мест, где могут передвигаться велосипедисты

«Отсутствие, несвязанность и прочая ущербность в виде запаркованности, грязи или снега. Неполноценность обычной инфраструктуры, которая подходит для велопоездок при отсутствии велодорожек. Есть полосы общественного транспорта – это хорошо. Проезжие части зачастую в плохом состоянии – грязь, ямы. А тротуары не имеют заездов и съездов, перегорожены рекламными тумбами или вовсе отсутствуют».

Проблема велосипедных парковок

«Вообще, это спорный вопрос. В Европе они есть, но не везде – народ обходится спокойно. Можно и к ограде пристегнуться. Пусть это и не смотрится цивилизованно. Хотя вот год назад была история с метрополитеном, который сам срезал пристёгнутые к ограде станции велосипеды, мол из-за террористической опасности и пр.

Всё же важнее не столько пристегнуться, сколько забрать целый велосипед по возвращению. Вопрос сохранности то есть. Многие не оставляют велосипеды вообще: наблюдения нет, гарантия сохранности нет, случаев воровства массы. Охраняемые парковки существуют только в мечтах».

Проблема законодательной базы

«Спорные моменты в правилах дорожного движения (разница между как правильно и как безопасно ехать). Отсутствие курса ПДД в школьной программе. Несоблюдение ПДД другими участниками — парковка на полосах, не включение «поворотников», превышение скорости на 20 км/ч, пьяные аварии и 20 тыс. трупов в год — это отталкивает от езды по дороге».

Проблема расстояний

«В Петербурге средняя поездка на велосипеде по делам — это действительно немалый километраж. Для сравнения: в Европе она близка к 3-5 км. Естественно, это разница в физической нагрузке, во времени (теряется преимущество перед другим транспортом). Это требования к наличию связанных веломаршрутов, к их уборке, к безопасности поездки в целом и другое. Так что действительно, длинные расстояния — это препятствия. И в этом плане появление даже отрывков велоинфраструктуры — это большой шаг. Например, если человеку из 10 км на работу 80% времени приходится ехать с несущимися авто — это не повод выбирать велосипед, а если 5 км по велополосе, и ещё 3 км по обычной пешей дорожке в парке — это совсем другой расклад».

Проблема психологических зажимов

«Вокруг езды на велосипеде есть ряд стереотипов, но с ними можно работать. Нужно демонстрировать, что езда на велосипеде — это доступно, это не требует физической суперформы, это зачастую эффективнее езды на машине или общественном транспорте. Это транспорт не только для молодых, это не признак бедности или маргинальности».

Проблема конфликтов с прохожими за тротуар

«Это сразу две проблемы — «сырые» правила дорожного движения плюс незнание этих правил дорожного движения и уважение на дороге. Со вторым в России вообще есть большие проблемы (кстати, зависящие от города или региона). Часть людей просто не знает ПДД, другие знают, но не соблюдают. Решать нужно обе проблемы. Просвещение помогло бы, например, пешеходам отказаться от использования велополос для движения, также как и велосипедистам — запомнить, что на тротуаре главным является пешеход».

Проблема конфликтов с водителями за проезжую часть

«Да, у велосипедистов тоже немало нарушений, но в случае с автомобилем последствия всегда существенно опаснее. И здесь тоже либо незнание ПДД, либо нежелание соблюдать и позиция «у меня ТС дороже, значит я главный». Мы часто слышим про то, что велосипедист должен ехать по тротуару (хотя такого пункта не было в ПДД РФ никогда), что его место на дороге — метр справа (устарело 25 лет назад), что нельзя ехать по мостам (это вообще шедевр) и многое другое. Или о том, что дороги строятся на транспортный налог, который платят только водители (тоже не соответствует действительности).

Ещё важно отметить, что в обществе существует неправильное понимание баланса между водителями и велосипедистами с точки зрения вины в ДТП и соблюдения ПДД. Многие думают, что велосипедисты, не имея водительских прав, не знают ПДД и нарушают постоянно. На деле это далеко от истины. Статистика ГИБДД показывает, что вина в ДТП с автомобилем и велосипедом распределяется примерно поровну. При этом самым распространённым местом ДТП остаётся не езда по зебре, а обычный перегон (дорога вне перекрёстков и переходов). Водители сбивают, потому что не видят, не ожидают велосипедистов рядом, не воспринимают равноценными участниками движения, отвлекаются от дороги, говорят по телефону, не убеждаются в безопасности манёвров, не пользуются поворотниками и т.д.

Смертельных же случаев с велосипедистами крайне мало (например, в Петербурге в 2018 году — один, до этого несколько лет — менее пяти) и практически всегда они связаны не с велосипедными (типа езды по зебре), а с более существенными нарушениями — проезд на красный свет или превышение скорости водителем».

Недавно Gazeta.SPb рассказывала о проблеме велодорожек в Петербурге. Они строятся медленно не только из-за нехватки денег. Причины кроются в мнимой невостребованности велодорожек и непонимании, зачем вообще они нужны.