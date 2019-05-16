Из Петербурга уплыла одна из самых дорогих яхт в мире

Яхта стоит около 170 миллионов долларов. Фото: Вконтакте
Яхта стоит около 170 миллионов долларов. Фото: Вконтакте

95-метровое судно принадлежит американскому миллиардеру Шадиду Кхану.

Известно, что яхта пробыла в Санкт-Петербурге сутки. Ее заметили на Английской набережной еще вчера, 15 мая, а уже сегодня она отправилась в дальнейшее плавание. Согласно данным на сайте «Marinetraffic», яхта направляется в Таллин.

Стоит отметить, что судно вызвало большой ажиотаж среди петербуржцев и гостей города. Многие сфотографировались с яхтой, которую, к слову, построили по специальному заказу, так что она интересна не только своей ценой. Эксперты оценивают стоимость судна фирмы Kismet в 170 миллионов долларов – это одна из самых дорогих яхт мира.

Напоминаем, что счастливым обладателем судна является Шадид Кхан. При этом непонятно, был ли он на борту.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что 95-метровая яхта пакистано-американского миллиардера пришвартована у Английской набережной.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
видео миллиардер яхта
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