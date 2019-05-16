95-метровая яхта пакистано-американского миллиардера пришвартована у Английской набережной

Элитное судно произвело фурор не только у приезжих, но и у местных жителей.

Громадными кораблями город на Неве уже не удивишь. Однако в четверг 16 мая с яхтой миллиардера, стоящей у Английской набережной, не сфотографировался только ленивый.

Отметим, что 95-метровая яхта-гигант является одной из самых дорогих в мире, ее спроектировали специально для пакистано-американского миллиардера Шадида Кхану.

Интересный факт, оказывается, яхту бизнес-магната можно взять на прокат. Такая аренда обойдётся в 1,2 миллиона евро.

Известно, что Шадид Хан – американский миллиардер пакистанского происхождения, владелец производителя автозапчастей. В 2012 году его фотография была размещена на обложке Forbes как лицо «Американской мечты».

По словам очевидцев, на борту супер-судна находились 12 американцев – молодых людей без детей. Известно также, что обслуживанием яхты занимаются 28 человек.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за «Мертвые души» в детском саду директрису наказали 2 годами условно.