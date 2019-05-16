Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Имя певца прозвучало пятым.

Страны, которые смогли пройти в финал международного конкурса, объявили в ночь с 16 на 17 мая. За такую возможность боролись 18 претендентов, но восемь из них уже могут отправляться домой. Так, не прошли отбор участники от Армении, Ирландии, Молдовы, Латвии, Румынии, Австрии, Хорватии и Литвы.

За победу в финале поборются Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта. Кажется, Сергей Лазарев практически не сомневался в своем успехе, тем не менее, он вместе с Филиппом Киркоровым очень радовались, когда услышали заветное: «Russia».

Сегодня зрителям наконец показали номер россиянина – в нем задействованы экраны, на которых то появляется, то исчезает Сергей Лазарев. Кажется, люди в зале остались довольны увиденным – громкими аплодисментами провожали нашего певца.

Финал конкурса состоится уже 18 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Лазарев мечтает о Евровидении в Сочи.