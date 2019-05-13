Лазарев мечтает о Евровидении в Сочи

Фото: https://vk.com/eurovisionsongcontest
Фото: https://vk.com/eurovisionsongcontest

Певец хочет, чтобы именно там прошел конкурс в 2020 году.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении» в Израиле, рассказал, какой город ему кажется наиболее подходящим для проведения конкурса в нашей стране. Он назвал Сочи, так как там «классное сочетание и воды, и гор». Также певец вспомнил «Евровидение» в Москве, которое ему очень понравилось.

При этом Лазарев призвал всех успокоиться и ждать финала. Он отметил, что хочет победить, но никогда не знаешь наверняка, чем все закончится.

Один из главных фаворитов «Евровидения» подчеркнул, что не хочет думать о плохом. При этом до этого в СМИ писали о возможных проблемах со звуком – Лазарев выявил их во время репетиций и заметно разнервничался.

Напоминаем, что пока неизвестно, пройдет ли россиянин в финал. Это станет известно 16 мая – в день полуфинала Лазарев выступит под номером 13.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Лазарев выпустит русскоязычную версию песни Scream.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
евровидение Сергей Лазарев сочи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский художник изобразил Черного плаща на Марата
Лазарев мечтает о Евровидении в Сочи
Кокорина и Мамаева могут перевезти в Ярославль
Власти отремонтируют почти 30 домов в Киришах
Россияне активно прививаются от клещей
Шнуров о роспуске «Ленинграда»: «Ничегонеделание – это тоже ...
В Гатчинском парке опровергли слухи о платном входе
Мужчины бросили найденный снаряд у ресторана в Сертолово