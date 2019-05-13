Лазарев мечтает о Евровидении в Сочи

Певец хочет, чтобы именно там прошел конкурс в 2020 году.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении» в Израиле, рассказал, какой город ему кажется наиболее подходящим для проведения конкурса в нашей стране. Он назвал Сочи, так как там «классное сочетание и воды, и гор». Также певец вспомнил «Евровидение» в Москве, которое ему очень понравилось.

При этом Лазарев призвал всех успокоиться и ждать финала. Он отметил, что хочет победить, но никогда не знаешь наверняка, чем все закончится.

Один из главных фаворитов «Евровидения» подчеркнул, что не хочет думать о плохом. При этом до этого в СМИ писали о возможных проблемах со звуком – Лазарев выявил их во время репетиций и заметно разнервничался.

Напоминаем, что пока неизвестно, пройдет ли россиянин в финал. Это станет известно 16 мая – в день полуфинала Лазарев выступит под номером 13.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Лазарев выпустит русскоязычную версию песни Scream.