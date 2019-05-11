Лазарев выпустит русскоязычную версию песни Scream

С композицией Scream российский артист выступит на «Евровидении-2019».

Певец Сергей Лазарев, который в этом году будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве, заявил о намерении выпустить русскую версию песни Scream.

По правилам, все артисты на музыкальном конкурсе должны выступать с англоязычными композициями. Однако Сергей Лазарев сообщил журналистам, что свою песню переведет и на родной язык.

Сегодня, 11 мая, состоялась полуфинальная репетиция выступлений. Лазарев рассказал, что на ней были ликвидированы все неточности технического характера. В том числе, честь декорации с водопадом была отредактирована.

Полуфиналы пройдут уже 14 и 16 мая. Сергей Лазарев будет выступать в рамках второго концерта под номером 13. Финал пройдет 18 мая.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Алена Водонаева разводится с музыкантом из Петербурга.