Алена Водонаева разводится с музыкантом из Петербурга

Водонаева сообщила, что ей постоянно задают вопрос о разводе. Фото: https://vk.com/a.vodonaeva

Водонаева сообщила, что ей постоянно задают вопрос о разводе. Фото: https://vk.com/a.vodonaeva

Во второй брак блогер и телеведущая вступила в 2017-ом году.

Алена Водонаева подтвердила, что ее брак подходит к концу — 36-летняя блогер, писательница, телеведущая и актриса рассказала в Instagram своим подписчикам, что разводится с мужем.

За ди-джея и музыканта Алексея Комова из Санкт-Петербурга женщина вышла замуж в 2017 году. До этого Водонаева уже состояла в браке: с 2009 года по 2013 ее партнером являлся бизнесмен Алексей Малакеев. В этом союзе у пары родился сын Богдан.

Пользователи социальной сети сопереживают Водонаевой и сочувствуют. Сейчас у автора книги “Голая” 2,2 млн подписчиков в Instagram. Водонаева сообщила, что вопрос о ее семейном статусе задают постоянно в комментариях и личных сообщениях. К записи в соцсети она приложила романтичное видео.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Джонни Депп хочет жениться на девушке из Санкт-Петербурга.