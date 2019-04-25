СМИ: Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга

Актеру сейчас 55 лет. Фото: https://www.instagram.com/johnnydeppofficial/
Актеру сейчас 55 лет. Фото: https://www.instagram.com/johnnydeppofficial/

Девушка поселилась в доме актера, но тот держит это в строгой тайне.

Голливудский актер Джонни Депп планирует жениться на русской танцовщице Полине Глен родом из Санкт-Петербурга, сообщает DailyMail 25 апреля. Впервые пару заметили вместе в Москве, куда Депп приезжал на гастроли в прошлом году.

По словам источника портала, актер познакомился с девушкой на вечеринке в Лос-Анжелесе в прошлом году. Пара планирует свадьбу, и Депп хочет поехать в Россию и встретиться с родителями девушки. Глен живет в особняке Деппа и, по сообщению издания, каждого гостя Депп обязывает подписать договор о неразглашении.

Джонни Деппу 55 лет. Точный возраст девушки не называется — “20 с чем-то”. Это первые серьезные отношения Деппа после развода с Амбер Херд, которая обвинила актера в домашнем насилии, что серьезно осложнило карьеру звезде. Сам Депп все обвинения отрицает.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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