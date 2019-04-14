У «Фантастических тварей» возникли проблемы из-за скандала вокруг Джонни Деппа

Участие Джонни Деппа в съемках под вопросом Фото: wikipedia
Участие Джонни Деппа в съемках под вопросом Фото: wikipedia

Компания Warner Bros. выразила свое беспокойство в связи с иском против Джонни Деппа, сыгравшего Грин-Де-Вальда в «Фантастических тварях». Инцидент может сильно навредить фильмам о Поттере.

Всему виной стала история актера с экс-супругой Эмбер Херд. Женщина рассказала о подробностях их совместной жизни, в которой, по её словам, было много насилия со стороны Деппа. В Warner Bros. опасаются, что судебные откровения могут значительно подпортить репутацию артиста, сообщает Экспресс Газета.

Отметим, что сценарий третьей части франшизы о Гарри Поттере «Фантастические твари» готов. К съемкам планируется приступить уже осенью. Также запланирована дата премьеры кинокартины. Однако будет ли имя Джонни Деппа фигурировать в титрах — вопрос пока открытый.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что актер рассказал, чем закончится «Игра престолов».

Последний сезон «Игры престолов» стартует в понедельник, 15 апреля. О том, чем закончится один из самых популярных сериалов рассказал актер Михаил Черняк, который озвучивает Тириона Ланнистер на протяжении всех семи сезонов.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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