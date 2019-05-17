В Петербурге электрощиток одели в кольчугу

В Санкт-Петербурге на Тульской улице на электрическом щите появилось первое согласованное с городским правительством граффити.

Электрический щит разрисовали активисты, а сообщили об этом местные жители в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Перед нанесением краски на электрощиток, его тщательно очистили и покрасили для подготовки для рисунка. Затем на щитке нарисовали изображение кольчуги, щита и меча. В завершении работы активисты покрыли рисунок антивандальным лаком.

Авторы работы очень длительное время добивались от властей Санкт-Петербурга разрешение на выполнение данной работы. Активисты ждали согласование почти год. Ещё зимой они показали электрические щитки временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглов и председателю Комитета по молодежной политике Юлии Аблец лично.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге появился стрит-арт в честь бордюра и поребрика.