В Приморске построят перегрузочный комплекс за 90 млрд рублей

Первую очередь многофункционального портового комплекса в Приморске планируют построить к 2025 году с запуском первой очереди в 2020 году. Частные инвестиции в проект составят порядка 90 млрд рублей.

Проект строительства портового комплекса включен в схему территориального планирования России в области федерального транспорта. Согласно планам развитие портовой инфраструктуры порта Приморск позволит увеличить грузооборот на 35,6 млн. тонн.

Преимуществом Приморского порта по сравнению с другими портами Северо-Запада считается возможность обработки крупнотоннажных морских транспортных судов вместимостью до 200 тысяч тонн и осадкой до 16 метров.

О возможностях «Приморского универсально-перегрузочного комплекса» говорилось во время совещания при участии Заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова.

«Приморский УПК является стратегически важным объектом для решения задач переориентации российских грузов из морских портов Прибалтики и развития экспортного потенциала России. Параллельно с этим решаются социально-экономические проблемы региона, создаются новые рабочие места. Реализация проекта является локомотивом масштабного развития железнодорожной, автомобильной и инженерной инфраструктуры в регионе», — сказал генеральный директор «Приморского универсально-перегрузочного комплекса» Андрей Сизов.

Вчера, 16 мая 2019 года получены технические условия ОАО «РЖД» на примыкание путей общего пользования «Приморского УПК» к существующим станциям Приморск и Ермилово Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Пропускная способность железнодорожной линии Выборг- Приморск – Ермилово, в соответствии с техническими условиями, обеспечит грузооборот «Приморского УПК» в 34 млн. тонн в год. На территории «Приморского УПК» будет построена промышленная станция, включающая сортировочный и приемо-отправочный парк с общим путевым развитием – 25 путей.

Совместно с Министерством экономического развития РФ и Правительством Ленобласти прорабатывается вопрос организации портовой особой экономической зоны в границах «Приморского УПК». В порту планируется принимать и обрабатывать уголь, минеральные удобрения, контейнеры. Проектная величина грузооборота – до 70,0 млн. тонн/год – более 20% от общего грузооборота российских портов в Балтийском бассейне («Приморский УПК» — третий по величине).

Дополнительно в составе «Приморского УПК» предусмотрено строительство Складского логистического центра площадью до 100 Га, на территории которого планируется оказание самых востребованных в сфере логистики услуг. Площадь территории портового комплекса составляет около 780 га, «Приморский УПК» размещается в границах перспективного развития Морского порта Приморск.

Напомним, что в августе 2017 года Президент РФ Владимир Путин предложил перераспределить грузовые потоки в национальные порты в ходе совещания по вопросу развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

Все российские грузы планировалось к 2020 году перенаправить из портов Прибалтики в Россию.

Развитие портов Балтийского бассейна в первую очередь связано с перераспределением грузов из Прибалтики. В 2011 году через Прибалтику шло 70 млн т российских грузов, а в 2017 году – уже 37.

Сокращение очень заметное, но в основном оно произошло за счет нефтепродуктов. Что же касается других грузов, ситуация не такая однозначная. В больших количествах через Финляндию и Прибалтику идут уголь, удобрения, окатыши, чугун и другие грузы.

По мнению Владимира Путина необходимо и дальше наращивать логистический потенциал Северо-Запада, повышать его конкурентоспособность, создавать современные сервисы для обслуживания пассажиров и обработки грузов.