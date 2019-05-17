Ленобласть выделит 100 га земли для строительства стм «Кудрово»

Власти Ленобласти намерены выделить под строительство продолжения петербургского метрополитена 100 га земли в Кудрово. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам совещания с заместителем главы правительства РФ Максимом Акимовым.

По словам Дрозденко, строительство станции метро в Кудрово должна стать первоочередной задачей.

«Со своей стороны мы подтвердили выделение земельного участка в 100 га для петербургского метрополитена», —отметил губернатор.

Открыть станцию метро «Кудрово» для пассажиров власти региона планируют к концу 2025 года. Предполагается, что с июля 2019 года по март 2020 года будет разработана документация по проекту планировки и межевания территории.

К 2023 году планируется закончить работу над проектной документацией, а с марта 2023-го по декабрь 2025 года – выполнение строительно-монтажных работ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге планируют открыть 29 новых станций к 2022 году. По Фрунзенскому радиусу три станции метро запустят уже в сентябре 2019 года, Красносельско-Калининская линия начет работу в 2022 году.