Google уже знает, кто победит в “Евровидении”

Поисковая система составила рейтинг тех, кого ищут чаще всего.

Компания Google, верная своему девизу “Найдется все”, уже нашла для своих пользователей победителей конкурса “Евровидения-2019” за день до настоящего финала 17 мая. Поисковая система проанализировала, кого чаще всего ищут в поисковике и составила рейтинг.

Рейтинг Google для первых пяти стран выглядит следующим образом:

1. Франция; 2. Исландия; 3. Россия; 4. Нидерланды; 5. Белоруссия.

В Google заметили, что в 2017-ом они с прогнозом не ошиблись.

Финал “Евровидения” пройдет в субботу 18 мая в Тель-авиве. Россию представляет Сергей Лазарев.

Франция отправила на конкурс Билала Ассани, марокканца-гея. Ему 19 лет, с 2015 года он занимается музыкой и видеоблогингом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Лазарев выступит в финале конкурса первым.