Лазарев выступит первым в финале «Евровидения»

Фото: https://vk.com/eurovisionsongcontest
Фото: https://vk.com/eurovisionsongcontest

В Тель-Авиве состоялась жеребьевка.

Об этом стало известно 17 мая. Сергей Лазарев вытащил бумажку с первым номером, поэтому его выступление откроет международный конкурс, который состоится уже 18 мая.

В четверг певец смог выйти из полуфинала – его имя назвали пятым. Вместе с Лазаревым из второго полуфинала прошли участники от Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

После отбора Сергей Лазарев поблагодарил всех, кто поддерживает его и дал ему шанс попробовать свои силы в финале.

«Признаться, я нервничал сегодня во время выступления. Это было волнительно»,

— рассказал он во время пресс-конференции.

До этого артист говорил, что мечтает привезти победу – он хотел бы, чтобы «Евровидение» состоялось в Сочи, так как Лазареву нравится этот город.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Лазарев выпустит русскоязычную версию песни Scream.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
евровидение Сергей Лазарев
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