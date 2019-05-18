В Петергофе пройдет праздник фонтанов в честь Александра Пушкина

Событие стартует в Нижнем парке. Фото: pixabay
Событие стартует в Нижнем парке. Фото: pixabay

В Петербурге сегодня пройдет праздник фонтанов. Мероприятие состоится на Большом каскаде. Оно называется «Гений и место» и посвящено Александру Пушкину. В конце запустят залп фейерверков.

В воскресение 18 мая на Большом каскаде состоится церемония, в честь 220-летия со дня рождения великого поэта Александра Пушкина. Начнется проведение праздника в Нижнем парке рядом с территорией Большого каскада, этот участок вместит большое количество участников. Кодовое название события – «Гений и место».

Известно, что в этот день будут представлены автобиографические этюды жизни писателя, а также героев его произведений. На одной из площадок на Большом каскаде появится огромная библиотека, об этом сообщают организаторы.

Интересно, что дата проведения события совпадает с днём открытия отреставрированных коттеджа и капеллы. Данные здания были построены как раз в пушкинское время.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Комитете по культуре прокомментировали разгон бесплатной экскурсии в Гатчинском парке.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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