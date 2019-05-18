На пересечении Зенитчиков и Стачек ДТП: пассажир без сознания, сбит малолетний ребенок

Как сообщают очевидцы, в ДТП в Кировском районе один из участников был водитель автомобиль Skoda. Фото: https://vk.com/spb_today

Как сообщают очевидцы, в ДТП в Кировском районе один из участников был водитель автомобиль Skoda. Фото: https://vk.com/spb_today

В результате удара одного из участников аварии вынесло на пешеходный перекресток.

О дорожно-транспортной аварии сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте” в группе “ДТП и ЧП. Петербург”. Об аварии написали группе около 13:00. ПО предварительной версии, в результате столкновения на пересечении улицы Зенитчиков и проспекта Стачек, пострадал один человек и был сбит ребенок.

Как сообщают очевидцы, в ДТП в Кировском районе один из участников был водитель автомобиль Skoda.

“Звук от удара был дикий, скорая едет, в Шкоде с заднего сидения достали пострадавшего, без сознания. Машина, которую вынесло на пешеходный перекрёсток, сбила ребёнка лет 6-7″, — пишут свидетели.

Пострадавшего достали из машины и положили на проезжую часть. Также сообщается, что мужчину от еще большего удара спасли подушки безопасности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в крупном ДТП на Мурманском шоссе погиб лось.