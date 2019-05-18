Стал известен режим работы и маршруты общественного транспорта в “Ночь музеев”

Всю ночь будут работать автобусы, троллейбус и метро. Фото: https://pixabay.com

Всю ночь будут работать автобусы, троллейбус и метро. Фото: https://pixabay.com

Напомним, что ежегодная акция начнётся сегодня в 18:00. Музеи можно будет посещать всю ночь.

Для удобства петербуржцев и гостей города всю ночь будет работать и некоторый транспорт Петербурга. Так, помимо метро и автобусов, в “Ночь музеев” будет работать один троллейбус.

В СПб ГУП “Горэлектротранс” сообщили, что всю ночь будет работать троллейбус №27. Троллейбус будет следовать от станции петербургского метрополитена “Проспект Ветеранов” по проспекту Ветеранов до улицы Пионерстроя.

Также сообщается, что с 00:00 до 06:00 интервал движения будет составлять 30 минут.

Помимо этого, будут работать автобусы, маршрут которых будет дублировать ветки петербургской подземки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге в “Ночь музеев” метро будет открыто круглосуточно.